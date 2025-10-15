Düzce’de üçüncü çeyrekte 414 tutanak: 113 iş yeri birden kapatıldı

Düzce’de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 699 işyeri denetimi gerçekleştirilirken 414 işyeri hakkında ruhsatı olmadığı gerekçesi ile tutanak tutularak 113’ü kapatıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2025 yılının üçüncü çeyreğine yönelik faaliyet raporunu paylaştı. Müdürlük bünyesinde söz konusu dönemde 3 bin 699 işyeri denetimi gerçekleştirilirken, 498 yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi, 414 işyeri hakkında ise ruhsatı olmadığı gerekçesi ile tutanak tutularak 113’ü kapatıldı.

Düzce hali başta olmak üzere Aziziye, Hamidiye, Koçyazı, Konuralp, Bahçeşehir ve Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan semt pazarı alanlarında bin 237 esnaf ve üretici tezgahında denetim yapılarak mevzuata aykırı davranan 51 tezgah sahibine cezai işlem uygulanarak 16 tezgahın iptali sağlandı. Ayrıca 468 işyerinde hijyen, 345 işyerinde ölçü ayar denetimleri ile 21 hastane ve okul kantininde genel denetim çalışması gerçekleştirildi.



TRAFİK EKİPLERİ DE YOĞUN MESAİDE

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde denetim görevini aksatmadan sürdüren Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, 9 ayda 18 ayrı denetimde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ile kaldırıma park yapan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı. Yolcu taşımacılığı yapan araçları da denetleyen ekipler 9 kez düzenlenen denetimler kapsamında kural dışı olan araçlara yasal işlem uyguladı. Ekipler, CİMER ve 153 Beyaz Masa üzerinden gelen 304 talep ve isteğinde değerlendirilmesine katkı sağladı.





Vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veren Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Amirliği de söz konusu dönem aralığında toplu ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, servis araçlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve taksi hizmetleri standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde 205 taksiye çalışma ruhsatı verirken, bin 188 servis aracına da güzergah belgesi ve çalışma ruhsatı düzenledi. Ekipler ayrıca, aynı süreç içerisinde 1370 servis aracı, 280 taksi, 170 toplu taşıma aracı olmak üzere toplam 1820 denetim gerçekleştirdiği bildirildi.