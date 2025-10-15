RDR2'nin fanları saygı duruşuna geçti! Efsane isim D’Angelo kanserle mücadeleyi kaybetti

Red Dead Redemption 2’nin en unutulmaz anlarından birine sesiyle hayat veren D’Angelo, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti. 51 yaşında hayata gözlerini yuman D’Angelo için hem Rockstar Games hem de RDR2’nin müziklerine yaptığı katkıyı asla unutmayan fanlar, duygu dolu mesajlar yayımladı.

https://x.com/RockstarGames/status/1978209317409955963

DUYGU DOLU MESAJLAR YAĞIYOR!

Rockstar, D’Angelo'nun ölüm haberinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Pek çok RDR2 oyuncusu da D’Angelo’nun sesini duydukları anları paylaşarak sanatçıya saygılarını sundu.