16°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Düğün magandalarına baskın! Elini attığı her yerden silah çıktı

Afyonkarahisar jandarması düğün magandalarını operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri ellerine nereye attıysa silah çıkması görenlere yok artık dedirtti.

'da tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan operasyonda ekipler baskın yaptıkları adreslerde ellerini nereye attıysa silahı ele geçirirken, çamaşır makinesinin içinden dahi ekipler tabanca buldu.

Düğün magandalarına baskın! Elini attığı her yerden silah çıktı

55 SİLAHTAN SADECE 16'SI RUHSATLI ÇIKTI

Operasyon ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sandıklı ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 16'sı ruhsatlı 55 silah ele geçirildi.

Düğün magandalarına baskın! Elini attığı her yerden silah çıktı

22 MAGANDA YAKALANDI

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalar ise jandarma tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde ekipler arama yapılan adreslerde deyim yerindeyse ellerini nereye attılarsa silah ele geçirdi. Çamaşır makinesinin içinde dahi silah bulunan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şahıslardan 13'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan biri tutuklanırken 8'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

