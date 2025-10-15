Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay - yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 13:01

A Milli Takımımız, 2026 E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de 'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. 'ın yarı finali ve finalinde karşılaşabileceği ülkeler netlik kazanmaya başladı.

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası

1 PUAN YETERLİ

A Milli Takım, ile oynayacağı karşılaşmada 1 puan alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak. A Milli Takım, iki farklı takımla tek maç üzerinden oynanacak play-off'un ilk maçında ev sahibi olacak.

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası

MUHTEMEL RAKİPLER

An itibarıyla Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: İsveç, Moldova, Kuzey İrlanda, Galler, Romanya, Kuzey Makedonya, San Marino

A Milli Futbol Takımı'nın play-off yarı finalinde rakibini elemesi halinde bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde: Çekya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Arnavutluk

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası

PLAY-OFF TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında oynanacak olan yarı final mücadeleleri 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı final etabının ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki muhtemel rakipleri netleşiyor! Büyük hedef Dünya Kupası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Icardi'nin büyük fedakarlığı ortaya çıktı! Menajerine talimatı verdi
ETİKETLER
#Futbol
#play-off
#bulgaristan
#a milli takım
#gürcistan
#fıfa dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.