Bir anda fenalaştı apar topar hastaneye götürdüler! Küçük bebek ölümden döndü

Bursa'nın İnegeöl içesinde bir evde meydana gelen olayda 1.5 yaşındaki bebek bulaşık deterjanı içince hastanelik oldu.

KAŞLA GÖZ ARASINDA BULAŞIK DETERJANINI İÇTİ

Edinilen bilgilere göre mutfakta bulduğu bulaşık deterjanını kaşla göz arasında içen bebek kısa sürede fenalaştı. Durumu fark eden ailesi 1,5 yaşındaki bebeği özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.Ç. ismindeki bebeğin İnegöl Hastanesi'nde yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.