Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamıdna 15 Kasım 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın detayları TFF tarafından duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 12:16

grup aşaması karşılaşmaları son sürat devam ediyor. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Takımımız, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü ile karşı karşıya gelecek.

5. karşılaşmalar kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının nerede, hangi stadyumda oynanacağı belli oldu.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Bulgaristan karşılaşması 'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda A Milli Takım, son olarak EURO 2024 Avrupa Lemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Ay-Yıldızlılar bu zamana kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere Bursa'da 9 maç oynadı. Bu maçlarda A Milli Takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım, Bulgaristan karşılaşmasının ardından 18 Kasım 2025 Salı günü ise 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçına karşısında çıkacak. İspanya - Türkiye maçı ise İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#bursa
#bulgaristan
#ispanya
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
#türkiye milli futbol takımı
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.