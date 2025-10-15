Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadyumu duyurdu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması karşılaşmaları son sürat devam ediyor. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Takımımız, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

5. karşılaşmalar kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının nerede, hangi stadyumda oynanacağı belli oldu.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Bulgaristan karşılaşması Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda A Milli Takım, son olarak EURO 2024 Avrupa Lemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Ay-Yıldızlılar bu zamana kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere Bursa'da 9 maç oynadı. Bu maçlarda A Milli Takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım, Bulgaristan karşılaşmasının ardından 18 Kasım 2025 Salı günü ise 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçına İspanya karşısında çıkacak. İspanya - Türkiye maçı ise İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.