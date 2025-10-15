Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

KYK ek yurt başvuruları başladı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK yurtlarına başvurular 17 Ekim'e kadar devam edecek. İşte ek başvurular hakkında detaylı bilgiler.

KYK ek yurt başvuruları başladı!
2025-2026 öğretim yılı için ek yurt başvurularının açıldığını duyurdu. 'ndan yapılan duyuruda KYK ek yurt başvuru ekranı erişime açıldı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre ek yurt başvuru tercih ekranı 17 Ekim'e kadar devam edecek.

KYK ek yurt başvuruları başladı!

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üniversiteye ek kontenjan ile ya da dikey geçiş ile yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvuru tercihleri 15 Ekim Çarşamba günü başladı. GSB'den yapılan duyuruda 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtilen başvuru işlemleri üzerinden alınacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra GSB sayfasından 'Yurt Başvuruları' alanından başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

KYK ek yurt başvuruları başladı!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

ÖSYM tarafından ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler ile yatay/dikey geçiş işlemlerinin kabul gördüğü adaylar, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve normal süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler KYK yurtlarına ek başvuru sisteminden yararlanabiliyor.

KYK ek yurt başvuruları başladı!

KYK YURT ÜCRETLERİ GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl 6 farklı oda tipine göre yurt ücretleri 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

1. tip oda: 750 TL
2. tip oda: 850 TL
3. tip oda: 850 TL
4. tip oda: 1050 TL
5. tip oda: 1150 TL
6. tip oda: 1250 TL

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREDEN ÖDENİR?

KYK yurtlarında konaklayan öğrenciler yurt ücretlerini aylık olarak öderken, ilk kayıt esnasında kayıt ücreti de alınır. Yurt ücretleri her ayın son günü saat 23.00'a kadar banka aracılığı ödenebiliyor. Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

KYK ek yurt başvuruları başladı!

ÖDEME ZAMANINI GECİKTİRİNCE NE OLUYOR?

KYK yurt ücretini geciktiren öğrenciler için uygulanan sistemde, aylık ücret kayıt esnasında alınan güvence bedelinden kesilir. Güvence bedelinin aynı ayın 15'i saat 23.00'e kadar tamamlanması istenir. Ayın 15'i hafta sonu ya da resmi tatile denk geldiği takdirde 15'inden sonraki ilk iş günü saat 23.00'a kadar süre verilir. Bu süre içerisinde güvence bedelinin tamamlayamayan öğrencilerin bu günlerin ücreti de kesilerek kayıtları silinir.

