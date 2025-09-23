KYK yurt ek başvuru var mı? KYK ek yurt başvuru takvimi

YKS ikinci tercihler ile yükseköğrenim programlarına kayıt hakkı elde eden öğrencilerin beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek tercih yurt müracaatları e-Devlet’te bulunan öğrenim verilerine göre yapılacak.

Özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim projeleri, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı şehir ve ilçede eğitim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen adaylar KYK yurt başvuru günleri arasında başvurularını tamamlayacaklar.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelere ek kontenjanla giren öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt müracaatlarının Ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim verilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini incelemeleri; bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini güncellemelerini istemeleri gerekiyor.