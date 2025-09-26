Menü Kapat
20°
Magazin
Güllü'nün 11 Eylül'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Hayranıyla diyaloğu kalpleri ısıttı

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün 11 Eylül'de alışveriş yaptığı mağazadaki satış danışmanıyla girdiği diyaloğa ise yorum yağdı.

Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Kopamam Senden Gibi şarkılarla tanınan arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün 11 Eylül'de ortaya çıkan görüntülerine ise yorum yağdı.

GÜLLÜ'NÜN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde haberi paylaşılan arabesk sanatçısı Güllü'nün 11 Eylül'deki son görüntüsü ortaya çıktı. alışveriş yaparken çekildiği ortaya çıktı. Güllü'nün satış danışmanıyla

Güllü'nün 11 Eylül'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Hayranıyla diyaloğu kalpleri ısıttı

GÜLLÜ'NÜN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Güllü'nün 46 kilo vermeden önceki hali ise tekrar gündem oldu. 9 ayda 70 kilo veren Güllü, kısa sürede adeta iğne ipliğe döndü.

Güllü'nün 11 Eylül'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Hayranıyla diyaloğu kalpleri ısıttı

ASİSTANI GÜLLÜ ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARINI ANLATTI

Gel Konuşalım programına balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün asistanı Deniz bağlandı. Güllü’nün asisitanı, “Ben Güllü'nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyor kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybediyor, düşüyor ve ölüyor. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.

Güllü'nün 11 Eylül'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Hayranıyla diyaloğu kalpleri ısıttı
ETİKETLER
#ölüm
#intihar
#Güllü
#Arabesk Müzik
#Balkon Düşmesi
#Magazin
