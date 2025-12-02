Menü Kapat
13°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında PFDK sevkleri açıklandı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ederken, PFDK sevkleri de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına dair listeyi duyurdu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında PFDK sevkleri açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 22:53

Türkiye Federasyonu'ndan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında kritik liste geldi. Esasen ise federasyon, derbinin de olduğu süreçte pek çok sevk gerçekleştirdi. İşte TFF'nin PFDK sevkleri:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında PFDK sevkleri açıklandı!

"Hukuk Müşavirliği’nce 02.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 28.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN AK’ın 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 30.11.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSAFAT WOODING MENDES’in 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü JOAO PEDRO DA SILVA ESMAIL PEREIRA’nın 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında PFDK sevkleri açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

SEVK SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Kanundaki maddelere göre ceza süreci tamamlanacak.
