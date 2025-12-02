Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız transferi resmileşti: Premier Lig devinde menajerlik süreci!

Kenan Yıldız transferinde sürpriz bir hamle duyuruldu. Juventus ve Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, İtalya basını flaş bir gelişmeyi paylaştı ve Arsenal'in Kenan Yıldız için resmen devrede olduğunu belirtti.

Kenan Yıldız transferinde Real Madrid'den sonra şimdi de Arsenal kritiği başladı. Halihazırda Juventus'un maaş zammını ağırdan aldığı süreçte, an itibarıyla Arsenal devreye girdi ve menajerler aracılığıyla Kenan Yıldız'ın beklentilerini öğrenmek istedi.

Kenan Yıldız transferi resmileşti: Premier Lig devinde menajerlik süreci!

KENAN YILDIZ TRANSFERİNDE ARSENAL SÜRPRİZİ!

Juventus'taki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin transfer listelerinde yer alan Kenan Yıldız'a, Arsenal de resmen talip oldu! Juventus ve Kenan Yıldız arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinin ağır ilerlediğini gözeten Arsenal, menajerler aracılığıyla Kenan Yıldız'ın maaş beklentisini sordu ve ciddi bir kontrat teklifi sunabileceklerini belirtti. İlave olarak da Kenan Yıldız, uzun zamandır Real Madrid tarafından da takip ediliyordu.

Kenan Yıldız transferi resmileşti: Premier Lig devinde menajerlik süreci!

TRANSFER LİSTELERİNDEKİ KENAN YILDIZ VE JUVENTUS İLE KONTRAT GÖRÜŞMELERİ

Juventus'un son dönemdeki maçlarında başrolde olan Kenan Yıldız, yeni maaşını belirlemek amacıyla siyah beyazlılarla masaya oturmuş ama Çizme devinden istediği miktarda bir teklif alamamıştı! Esasen ise şu an için Juventus ve Kenan Yıldız arasındaki görüşmelerde, yaklaşık 1.5 milyon Euroluk bir fark olduğu ve tarafların orta yolu bulmasının beklendiği açıklanmıştı.

Kenan Yıldız transferi resmileşti: Premier Lig devinde menajerlik süreci!

KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS PERFORMANSI

Arsenal'in transfer gündemindeki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile 21 maça çıkmış ve 8 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da 20 yaşındaki milli futbolcunun, Serie A ekibiyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu ama maaşı genel ortalamanın çok altındaydı.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yetenekli hücumcunun güncel piyasa değeri, 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
