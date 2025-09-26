Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Asistanı Güllü'nün ölümüyle ilgili tüm detayları canlı yayında anlattı!

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü evinde balkonda düşerek hayatını kaybetti. Yalova Valiliği Güllü'nün ölümüyle ilgili, "ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi. Güllü'nün asistanı canlı yayına bağlandı ve tüm detayları bir bir anlattı.

Arabesk müziği sanatçısı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" dedi. Güllü'nün asistanı Deniz Gel Konuşalım programına bağlanara ünlü sanatçının son anlarını anlattı.

ASİSTANI GÜLLÜ'NÜN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON HALİNİ ANLATTI

Gel Konuşalım programına balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün asistanı Deniz bağlandı. Güllü’nün asisitanı, “Ben Güllü'nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyor kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybediyor, düşüyor ve ölüyor. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.

YALOVA VALİLİĞİNDEN GÜLLÜ AÇIKLAMASI GELDİ

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

GÜLLÜ'NÜN SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşananların sorulması üzerine konuşan Güllü, “Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı.” demişti. Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın oynamasını arzu ettiğini de söylemişti.

