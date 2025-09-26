Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı! Ölüm ile ilgili sözleri yürek burktu

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, 52 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nün ölüm haberini ise oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu. Güllü'nün vefatıyla ünlü isimler de büyük şok yaşadı. Güllü'nün son röportajındaki ölüm ile ilgili sözleri ise yürekleri sızlattı.

KAYNAK:
Magazin Burada
|
GİRİŞ:
26.09.2025
10:11
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
10:20

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90'lı yıllarda çıkardığı "Sabah Olmadan", "Değmezmiş Sana" ve "Kopamam Senden" gibi parçalarla sevildi. Arabesk müziğinin aranan ismi Güllü, haberiyle ise sevenlerini ve yakınlarını büyük hüzne sürükledi. Güllü'nün geçtiğimiz aylarda verdiği ise tekrar gündem oldu.

GÜLLÜ'NÜN SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı. 'un vefatından sonra yaşananların sorulması üzerine konuşan Güllü, "Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı." demişti. Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını arzu ettiğini de söylemişti.

Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı! Ölüm ile ilgili sözleri yürek burktu

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİNİ OĞLU PAYLAŞTI

Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun." dedi.

Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı! Ölüm ile ilgili sözleri yürek burktu
#ölüm
#röportaj
#ferdi tayfur
#Arabesk
#Güllü
#Magazin
