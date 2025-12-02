5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? 2025 Kasım enflasyon oranı açıklanıyor

Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK, milyonların yakından takip ettiği kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da yayımlayacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayından ekim ayına kadar açıklanan enflasyon oranları, yılın ikinci yarısına ilişkin ilk dört veriyi oluştururken, kasım ayı rakamı beş aylık tabloyu tamamlayacak. TÜFE, temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 artış kaydetmişti. Bu verilerle birlikte gözler kasım ayının açıklanmasına çevrilirken, veri yayımlandığında ilk beş aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Ekonomistlerin yüzde 1,31’lik kasım ayı beklentisi, beş aylık tablonun nasıl şekilleneceğine dair ipucu oldu.

Enflasyon beklenti anketine katılan 32 ekonomistin tahmin aralığı yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişti. Beklentilerin ortalaması olan yüzde 1,31’e göre yıllık enflasyonun bir önceki ay yüzde 32,87 seviyesinden kasımda yüzde 31,65’e gerilemesi öngörülüyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin bu veri seti, ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük ölçüde belirleyecek olan enflasyon farkını ortaya çıkaracak.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM ENFLASYON ORANLARI 2025

TÜFE’de yılın ikinci yarısına ilişkin ilk veri olan temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 artış olarak kayıtlara geçti. Ardından gelen ağustos ayında artış yüzde 2,04 olarak ölçüldü. Eylül ayında oran yüzde 3,23’e yükselirken, ekim ayında ise yüzde 2,55 seviyesinde gerçekleşti. Bu dört aylık enflasyon verisi, yılın devam eden ekonomik görünümüne ışık tuttu ve kasım ayı rakamlarını daha kritik hale getirdi.

Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı. On iki aylık ortalamalar baz alındığında ise artış yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin ortak beklentisi, kasım ayında yüzde 1,31’lik bir artışla yıllık enflasyonun yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi yönünde oldu.

Aylara göre enflasyon oranları şöyle: