Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün oğlu yayınladığı videoda, "Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" dedi. Demet Akalın ile Alişan da yakın arkadaşları Güllü'nün ölümüyle büyük şok yaşadı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Valilik yaptığı açıklamada; "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

DEMET AKALIN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE ŞOK YAŞADI

Demet Akalın yakın arkadaşı Güllü'nün ölümü sonrası yaptığı paylaşımda; Alişan'ın telefonuna irkildim inanamadım hatta anlamadım!!! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin" dedi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun." dedi.

Armağan Çağlayan üzüntüsünü sosyal medyadan duyurdu ve "O kadar üzgünüm ki ….. Güle güle kulislerin en neşeli en muzip kadını. Güle güle arabeskin kraliçesi…. Ahhh be…. yattığınız yer nur dolsun …" dedi.