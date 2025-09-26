Menü Kapat
20°
 Dilek Ulusan

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü 52 yaşında hayatını kaybetti. Güllü'nin Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler de büyük şok yaşadı. Yalova Valiliği yaptığı açıklamada Güllü'nün ölüm nedeni hakkında ise, "Eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
09:54
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
10:28

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün oğlu yayınladığı videoda, "Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" dedi. ile Alişan da yakın arkadaşları Güllü'nün ölümüyle büyük şok yaşadı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Valilik yaptığı açıklamada; "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi

DEMET AKALIN GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE ŞOK YAŞADI

Demet Akalın yakın arkadaşı Güllü'nün ölümü sonrası yaptığı paylaşımda; Alişan'ın telefonuna irkildim inanamadım hatta anlamadım!!! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin" dedi.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi

GÜLLÜ'NÜN OĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun." dedi.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi

Armağan Çağlayan üzüntüsünü sosyal medyadan duyurdu ve "O kadar üzgünüm ki ….. Güle güle kulislerin en neşeli en muzip kadını. Güle güle arabeskin kraliçesi…. Ahhh be…. yattığınız yer nur dolsun …" dedi.

Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu! Yalova Valiliği'nden açıklama geldi
Son dakika | Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

SANATÇI GÜLLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. Tuyan ve Tuğberk Yağız adlarında iki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.
