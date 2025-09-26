Son dakika | Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti

GÜLLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. Tuyan ve Tuğberk Yağız adlarında iki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.