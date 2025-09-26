Menü Kapat
20°
Magazin
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Son dakika | Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Arabesk müziğin sevilen seslerinden Güllü'den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, evinin balkonunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Güllü'nün ölüm haberini oğlu duyurdu.

26.09.2025
26.09.2025
Türk arabesk müziğinin güçlü kadın seslerinden 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta oturan Güllü, gece saat 03.00 sıralarında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşarak aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZ"

"Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

2017'DE AMELİYAT OLMUŞTU

Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçirmiş, ameliyatın ardından yaklaşık 70 kilo vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GÜLLÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut, 15 Ekim 1973 tarihinde dünyaya geldi. Zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. Tuyan ve Tuğberk Yağız adlarında iki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beyninde kitle bulunan şarkıcı Lara, son sağlık durumunu paylaştı! Sevenlerinden yorum yağdı
ETİKETLER
#kaza
#vefat
#intihar
#Gül Tut
#Güllü
#Arabesk Müziği
#Magazin
