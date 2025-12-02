Çocukların 'yan bakma' kavgasında dehşet! Bacağına saplanan bıçağı çıkarıp saldırganının karnına sapladı!

Bilecik'te 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y.'nin 'yan bakma' kavgasında dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine F.Y. tarafından bacağından bıçaklanan H.K.A., bacağına saplanan bıçağı çekip alarak aynı bıçakla F.Y. isimli şahsı bu kez karnından ağır yaraladı.

KARNINDAN YARALANAN ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara anında müdahale etti. H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, karnından ağır yaralanan F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.