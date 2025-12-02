Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de transfer savaşı: Nijeryalı orta saha için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Raphael Onyedika için Footy Africa'dan flaş bir iddia geldi. Habere göre Galatasaray başta olmak üzere, Süper Lig'den iki takım Raphael Onyedika'yı transfer etmeye karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de transfer savaşı: Nijeryalı orta saha için resmi açıklama geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 23:41

Süper Lig'de Raphael Onyedika transferi için geri sayıma geçildi. Galatasaray'ın yetenekli orta sahayı takip ettiği dönemde, Afrika basınına göre Süper Lig'den bir ekip daha Raphael Onyedika'yı gözetmeye başladı.

Süper Lig'de transfer savaşı: Nijeryalı orta saha için resmi açıklama geldi!

RAPHAEL ONYEDIKA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Raphael Onyedika'ya yakın bir kaynak, Footy Africa'ya konuştu ve "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve adını anmak istemediğim bir kulüp daha var. Onlar da Türkiye'de ilk üçte yer alıyor." açıklamalarını yaptı.

Süper Lig'de transfer savaşı: Nijeryalı orta saha için resmi açıklama geldi!

SÜPER LİG EKİPLERİNİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ RAPHAEL ONYEDIKA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Club Brugge forması ile 20 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Ayrıca da Raphael Onyedika, Victor Osimhen ile milli takım sürecinde beraber görev alıyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

CLUB BRUGGE NİJERYALI ORTA SAHA İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Belçika ekibi, Raphael Onyedika'yı 2022 yazında 9.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi uluslararası manşetlerde: Dünya basınında Türk futbolu kritiği!
Serdar Ali Çelikler'den Mauro Icardi ve Yunus Akgün eleştirisi: Okan Buruk'un Galatasaray'ında derbi primi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.