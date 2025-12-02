Süper Lig'de transfer savaşı: Nijeryalı orta saha için resmi açıklama geldi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de Raphael Onyedika transferi için geri sayıma geçildi. Galatasaray'ın yetenekli orta sahayı takip ettiği dönemde, Afrika basınına göre Süper Lig'den bir ekip daha Raphael Onyedika'yı gözetmeye başladı.
Raphael Onyedika'ya yakın bir kaynak, Footy Africa'ya konuştu ve "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve adını anmak istemediğim bir kulüp daha var. Onlar da Türkiye'de ilk üçte yer alıyor." açıklamalarını yaptı.
Bu sezon Club Brugge forması ile 20 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Ayrıca da Raphael Onyedika, Victor Osimhen ile milli takım sürecinde beraber görev alıyordu.