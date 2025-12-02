Menü Kapat
13°
Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek

Enflasyon saat kaçta açıklanacak belli oldu. Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, yılın ikinci yarısındaki beşinci TÜFE oranını ortaya koyacak. Açıklanacak rakamlar, memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranını belirleyen 5 aylık enflasyon farkının şekillenmesinde belirleyici olacak. İşte Kasım enflasyon beklentisi…

Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
23:12
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
23:14

, kasım ayına ilişkin verilerini 3 Aralık 2025 Çarşamba günü paylaşacak. Kasım rakamlarıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve ocak ayında yapılacak artış için belirleyici bir veri ortaya çıkacak.

Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı tüketici fiyat endeksi verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da açıklanacak. Kasım enflasyon verisi, yılın ikinci yarısındaki beşinci enflasyon oranını oluşturacak ve özellikle memur ile emekli kesimin ocak ayında alacağı artışın hesaplanmasında kullanılan 5 aylık enflasyon farkını büyük ölçüde netleştirecek. , temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti. Bu rakamlar, kasım verisiyle birlikte ocak ayında yapılacak maaş artışında etkili olacak 5 aylık farkın hesaplanmasına temel oluşturacak.

Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,55 yükselmiş, bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 28,63 olarak hesaplanmıştı. Yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 32,87 seviyesinde kaydedilmişti. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,15’lik bir artış gerçekleşmişti. Kasım ayı verileri, hem yıllık oranın seyrini hem de aylık artış trendini değerlendirmek açısından yakından takip edilecek.

Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Kasım ayı enflasyonuna ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı ve bu kapsamda aylık enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak belirlendi. Katılımcıların tahmin aralığı yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişti. Ekonomistlerin ortak beklentisi, kasım ayında önceki aylara göre daha ılımlı bir artış yaşanması yönünde oldu. TÜİK’in kasım verilerini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ait 5 aylık TÜFE artışı da netlik kazanacak.

Enflasyon saat kaçta açıklanıyor? Memur ve emekli zam oranını etkileyecek

Kasım ayı beklentilerinin şekillenmesinde, yılın ikinci yarısındaki önceki dört aya ait TÜFE artış oranları da dikkate alındı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında kaydedilen aylık artışların ardından kasım ayında daha sınırlı bir yükseliş bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin kasım ayı itibarıyla yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu tahmin aralığı ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 arasında değişti.

