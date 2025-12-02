2 Aralık ChatGPT çöktü mü neden çalışmıyor?

Birçok kişinin günlük yaşamda güvendiği OpenAI ChatGPT yapay zekâsı, dönem dönem çökme iddialarıyla konuşuluyor.

Peki, 2 Aralık 2025 ChatGPT çöktü mü? ChatGPT aktif mi?

2 ARALIK 2025 CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar akşam saatlerinden itibaren ChatGPT platformuna bağlanamadıklarını veya girişin çok uzun sürdüğünü ifade ediyor.

Downdetector benzeri sitelerde de ChatGPT çöktü yönünde birçok bildirim bulunuyor.

Yani ChatGPT çalışıyor mu diye merak edenler için yanıt olumsuz. Şu anda ChatGPT erişilemiyor.