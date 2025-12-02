Papa 14. Leo ziyareti İznik'te arsa fiyatlarını uçurdu! Küçücük yere istenen para şaşırtıyor

İlk yurt dışı seyahatini Türkiye'ya yapan Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesine de giderek ayin düzenledi. Papa'nın çok tartışılan ziyareti geride kalırken İznik'te arsa fiyatlarıyla ilgili ilginç gelişmeler yaşanmaya başladı.

DÖNÜMÜ 7.5 MİLYONA ÇIKTI

İznik Gölü'nün çevresinde bulunan ve yürüyüş yoluna 10 metre mesafedeki parsel, tarihi 2 bin 200 yıllık sur duvarlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor. Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsanın dönümü bugün 7,5 milyon lirayı bulmuş durumda.

"PAPA ZİYARETİ SONRASI GÖRÜLMEMİŞ ETKİLER OLDU"

Gayrimenkul Danışmanı Alper Tuzcu, "Burada gördüğünüz arsa 720 metrekare. Etrafı surlarla çevrili Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma dönemine ait ve bu arsa sit alanı içerisinde herhangi bir yapılaşma izni yoktur. Hobi bahçesi olarak bile kullanılabileceğini düşünmüyorum. Bunları tabii İznik Belediyesine sormamız gerekiyor bu arsanın koleksiyon değerini olduğunu düşünüyorum.

Papa'nın İznik ziyareti sonrasında gayrimenkullerde daha önce görülmemiş etkiler olmaya başladı. Bundan önce İznik zaten değerliydi ve daha da değerli olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Arsanın, sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle yapılaşmaya kapalı olduğu belirtildi.