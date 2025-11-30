Papa 14. Leo Türkiye'den ayrılırken Filistin'de çatışmayı durduracak tek çözümü açıkladı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İstanbul'daki ziyaretlerini de tamamlayıp Türkiye'den ayrıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere yola çıkan Papa, uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Papa 14. Leo, yıllardan beri İsrail zulmüne maruz kalan ve şu an Hamas ile ateşkesin devam etmesine karşın zaman zaman yine saldırılara uğrayan Filistin'le ilgili de konuştu.

Gazetecilerin sorularına karşılık veren Papa, Filistin'de iki devletli çözümü savundu. "Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz." diyen Papa 14. Leo "Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ZİYARETİNİ TAMAMLAYIP BEYRUT'A GEÇTİ

Bugün Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyaretinde bulunan Papa, Beyoğlu'ndaki Ermeni Apostolik Kilisesi'ni de ziyaret etti.

14. Leo daha sonra Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine katıldı.

Papa, bu ziyaretlerde bulunmadan önce Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde görüştü.

"MATTİA AHMET İNANANLAR ARASINDA BİR BULUŞMA NOKTASI"

Andrea Minguzzi, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi. Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye sürmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini belirten Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkür etti.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPTI

İlk yurt dışı ziyaretini 27 Kasım'da Türkiye'ye yapan Papa 14'üncü Leo, Ankara ziyareti sonrasında İstanbul'a geçti.

Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelen 14. Leo, daha sonra Feriköy'de yoksullara hizmet veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Papa, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla Bursa İznik'teki tarihi bazilikaya giderek göl kenarındaki duaya katıldı. Buradaki konuşmasında "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır." diyerek dinin savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğine işaret etti.

Papa dün Sultanahmet Camiisi'ni ziyaret etti. Daha sonra Volkswagen Arena'da düzenlenen büyük bir ayine katıldı.