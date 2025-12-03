Menü Kapat
14°
 | Selahattin Demirel

Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar

CHP lideri Özgür Özel'in, DEM Parti'yi eleştirerek "Celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözleriyle 2 parti arasında çıkan gerilimle ilgili konuşan Barış Yarkadaş, CHP'nin politika değişikliğine gittiğini söyledi. Yarkadaş, CHP'nin ittifak yapmak istediği partileri duyurarak "Yeni milliyetçi cepheyi kurmak istiyorlar." dedi.

39. Olağan Kurultayı'nda 4. kez genel başkan seçilen parti lideri , oylamadan önce yaptığı konuşmayla ile cellat polemiğinin fitilini ateşledi.

Özel "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." ifadelerini kullanınca DEM Parti Eş Genel Başkanı 'ndan sert bir karşılık geldi.

Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar

"CELLADI ÇOK İYİ TANIRIZ"

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır." diyen Hatimoğulları "Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar

"BU SÖZ ÖYLESİNE SÖYLENMEDİ"

Gelişmenin değerlendirildiği TGRT Haber programı Taksim Meydanı'nda konuşan Barış Yarkadaş "Bu söz öylesine söylenmedi." diyerek CHP'de yaşanan politika değişikliğini açıkladı.

Özel'in DEM Parti'yi hedef alan konuşmasının, politika değişikliğinin bir tezahürü olarak ortaya çıktığını belirten Yarkadaş "Çünkü böyle bir karar aldı CHP. İttifaklar politikasını değiştiriyor. Yeni milliyetçi cepheyi kurmak istiyorlar. Doğru bir anlayış değil. Bu CHP'ye kazandırmaz." dedi.

Özgür Özel'in DEM Parti'ye 'cellat' eleştirisi ne anlama geliyor? Barış Yarkadaş CHP'nin yeni hedefini duyurdu: Milliyetçi cepheyi kuracaklar

"MERKEZ SAĞ PARTİLERLE İTTİFAK KURMAK İSTİYORLAR"

CHP'nin ittifak kurmak istediği partileri açıklayarak sözlerine devam eden Yarkadaş, bu ittifakın başarılı olamayacağını öne sürdü: "Zafer Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti ve diğer merkez sağ partilerle bir ittifak kurmak istiyorlar. Bu ittifak (yüzde) 40'ı, 43'ü geçmez. DEM seçmeninin içine katılmadığı hiçbir ittifak CHP'ye kazandırmaz. Kimse rüya görmesin."

"İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HDP SEÇMENİNİN KATKISIYLA KAZANDI"

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu'nın kazandığı seçimler üzerinden örnek veren Yarkadaş, sözlerini şöyle tamamladı: "2019 ve 2024 yerel seçimleri, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kazandığı seçimler DEM Parti, o günkü adıyla HDP seçmeninin verdiği büyük katkıyla olmuştur."

