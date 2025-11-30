Menü Kapat
13°
 | Selahattin Demirel

Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay konuşmasında "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." sözlerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özel'e tepki göstererek durumu "akıl tutulması" olarak yorumladı ve "Celladı çok iyi tanırız." diyerek olası bir ittifak için de net sözler sarf etti.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda , ve 'nin İmralı'ya heyet gitmesi konusunda anlaşmasıyla DEM Parti'nin iktidara yakın bir görüntü verdiğine dair yorumlarlar ortaya çıkmaya başladı.

Konuyla ilgili Genel Başkanı Özgür Özel, 4. kez genel başkanlığa seçildiği kurultay konuşmasında DEM Parti'nin ismini anmadan bir göndermede bulunarak "Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." dedi.

Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız

"AKIL TUTULMASI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’e Çanakkale’den cevap verdi.

"Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız."

Tülay Hatimoğulları'ndan Özgür Özel'e cellat tepkisi: Çok iyi tanırız

"SEÇİM İTTİFAKI ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR SONUÇ ELDE EDEMEZ"

Hatimoğulları, sürecin bir ittifaka dönüşme ihtimaliyle ilgili de "AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu süreç, seçme ve seçilmeden çok daha büyük bir süreçtir. Yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu barışı tesis etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

