13°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Küçük Samyeli'nin son görüntüleri yürekleri dağladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım’da evlerinde ölü bulunan üç kişilik aile katliamında hayatını kaybeden 5 yaşındaki küçük Samyeli'nin olaydan kısa süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Samyeli'nin anne babasıyla doğum gününü kutladığı anlar yürekleri dağladı.

25 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Kapı kırılarak içeri girilen evde 3 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunmuştu. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada evde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla ilgili delil karartma şüphesi üzerine M.C. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ardından gözaltına alınan V.E. de, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüphelilerden B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerinde ölü bulunmuşlardı! Küçük Samyeli'nin son görüntüleri yürekleri dağladı

KÜÇÜK SAMYELİ'NİN DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayda ölen 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde pasta olan baba, kızı Samyeli'nin yanına gidiyor. Samyeli Kaya da mumları üfleyerek doğum gününü kutluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

