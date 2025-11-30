Yıldırım düştü 6 mahallede sular kesildi!

Çilimli ilçesine su sağlayan Mahirağa Mahallesi pompa sahasında yıldırım düşmesi sonucu arıza meydana geldi. Çilimli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçemizde yıldırım düşmesi sonucu Mahirağa Mahallesi pompa sahamızda arıza oluşmuştur. Bu nedenle Ulucami, Şerefiye, Mahirağa, Topçular, Arabacı ve Döngelli mahallelerimizde su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz arızayı gidermek için çalışmaktadır" denildi.