TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Eski AK Parti milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti!

26 ve 27. dönem AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk'ün vefatını AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz duyurdu.

Eski AK Parti milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti!
30.11.2025
21:54
30.11.2025
21:54

’nin 26 ve 27. dönem Giresun milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

İL BAŞKANI ACI HABERİ VERDİ

haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti!

CEMAL ÖZTÜRK KİMDİR

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca ’da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik’te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti’den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu’nda görev yaptı.

Eski AK Parti milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti!
Cemal Öztürk kimdir?
