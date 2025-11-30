Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Antalyaspor'da sular durulmuyor: Göztepe'ye de kaybettiler!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Emre Belözoğlu sonrasında; Erol Bulut ile çıkış arayan Akdeniz temsilcisi, kendi sahasında yine mağlup oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalyaspor'da sular durulmuyor: Göztepe'ye de kaybettiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 20:01

, 'in 14. haftasında 'u 2-1 ile geçti. İzmir temsilcisinin golleri Taha Altıkardeş (48) ve Juan Santos'tan (52) gelirken, Antalyaspor ise 40. dakikada Veysel Sarı ile 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak mağlup oldu. Ayrıca da bu sonuçla birlikte kırmızı beyazlılar, 14 puan ile 13. sırada yer aldı. Diğer tarafta ise maçı kazanan Göztepe, 26 puana ulaşarak Avrupa potasında kalmaya devam etti.

Antalyaspor'da sular durulmuyor: Göztepe'ye de kaybettiler!

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi).

Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe).

Antalyaspor'da sular durulmuyor: Göztepe'ye de kaybettiler!

Sıkça Sorulan Sorular

ANTALYASPOR'DA EROL BULUT DÖNEMİ NASIL GİDİYOR?
Akdeniz ekibiyle 7 maça çıkan Erol Bulut; bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de yaprak dökümü: İlhan Palut, Emre Belözoğlu, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer!
Sergen Yalçın'dan neşter: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Futbol
#göztepe
#trendyol süper lig
#antalyaspor
#Maçsonucu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.