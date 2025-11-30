Antalyaspor'da sular durulmuyor: Göztepe'ye de kaybettiler!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. İzmir temsilcisinin golleri Taha Altıkardeş (48) ve Juan Santos'tan (52) gelirken, Antalyaspor ise 40. dakikada Veysel Sarı ile 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak mağlup oldu. Ayrıca da bu sonuçla birlikte kırmızı beyazlılar, 14 puan ile 13. sırada yer aldı. Diğer tarafta ise maçı kazanan Göztepe, 26 puana ulaşarak Avrupa potasında kalmaya devam etti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric), Boli.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+3 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmed Ildız), Miroshi, Cherni (Dk. 90+3 İsmail Köybaşı), Efkan Bekiroğlu (Dk. 75 Olaitan), Janderson, Juan (Dk. 89 Godoi).

Goller: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 80 Heliton, Dk. 90 Janderson (Göztepe).