Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün (30 Kasım 2025 Pazar) su kesintisi yaşanıyor. Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan ve Polatlı ilçelerini etkileyen su kesintisi hakkında ASKİ açıklama yaptı. Ankara su kesintlerinin saat kaçta biteceği belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 19:16

'da su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintilerden , , , ve ilçeleri etkilendi.

Vatandaşlar tarafından Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan ve Polatlı su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ 30 KASIM - 1 ARALIK

Su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerinde yoğun kullanım nedeniyle Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orkun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Alsancak, Süvari ve 30 Ağustos mahallesinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesintinin 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da sona ereceği açıklandı.

Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 30 KASIM?

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise T48 terfi istasyonunda motor arızası meydana geldi. Yaşanan arızadan dolayı yüksek kotlarda basınç düşüklüğü yaşanıyor. Arızanın 23.00'da giderilmesi ve 1 Aralık 2025 Pazartesi gecesi saat 03.00'te suyun üst kotlara erişmesi bekleniyor.

Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 30 KASIM?

Keçiören ilçesinin ise genelinde su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşanıyor. Yoğun tüketim kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 23.55'te sona ereceği tahmin ediliyor.

Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

ANKARA SİNCAN, POLATLI SU KESİNTİSİ 30 KASIM

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Sincan ilçesinin, Malazgirt, Pınarbaşı ve Saraycık mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Yoğun kullanım nedeniyle su seviyesinin düşmesinden dolayı yaşanan su kesintisinin saat 23.55'te sona ereceği açıklandı.

Polatlı ilçesinin genelinde ise Sincan ilçesi ile aynı nedenden dolayı su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 23.55'te sona ereceği duyuruldu.

ETİKETLER
#polatlı
#etimesgut
#su kesintileri
#keçiören
#sincan
#mamak
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.