Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Polatlı su kesintisi! 30 Kasım-1 Aralık kesinti listesi

Ankara'da su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintilerden Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan ve Polatlı ilçeleri etkilendi.

Vatandaşlar tarafından Ankara Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan ve Polatlı su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ 30 KASIM - 1 ARALIK

Su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerinde yoğun kullanım nedeniyle Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orkun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Alsancak, Süvari ve 30 Ağustos mahallesinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesintinin 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da sona ereceği açıklandı.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 30 KASIM?

Ankara'nın Mamak ilçesinde ise T48 terfi istasyonunda motor arızası meydana geldi. Yaşanan arızadan dolayı yüksek kotlarda basınç düşüklüğü yaşanıyor. Arızanın 23.00'da giderilmesi ve 1 Aralık 2025 Pazartesi gecesi saat 03.00'te suyun üst kotlara erişmesi bekleniyor.

ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 30 KASIM?

Keçiören ilçesinin ise genelinde su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşanıyor. Yoğun tüketim kaynaklı yaşanan su kesintisinin saat 23.55'te sona ereceği tahmin ediliyor.

ANKARA SİNCAN, POLATLI SU KESİNTİSİ 30 KASIM

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Sincan ilçesinin, Malazgirt, Pınarbaşı ve Saraycık mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Yoğun kullanım nedeniyle su seviyesinin düşmesinden dolayı yaşanan su kesintisinin saat 23.55'te sona ereceği açıklandı.

Polatlı ilçesinin genelinde ise Sincan ilçesi ile aynı nedenden dolayı su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 23.55'te sona ereceği duyuruldu.