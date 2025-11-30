Hastanede uyuyakaldı hırsız affetmedi! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda, 27 Kasım gecesi bir hastanenin bekleme alanında uyuyakalan A.Ö. isimli vatandaşın cep telefonu çalındı. Uyandığında telefonunun olmadığını fark eden adam, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin hastane kamera incelemesi sonucu uyuya kalan vatandaşın telefonunu çalanın 20 yaşındaki M.K., olduğu tespit edildi. Üzerinden çalıntı telefon çıkan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., "yankesicilik" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

