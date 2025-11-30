Israrla kornaya basan sürücüyü önce uyardı sonra saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Bağcılar'da trafik yoğunluğu nedeniyle tıkalı yolda ilerlemek isteyen bir kamyonet sürücüsü, kornaya uzun süre basarak çevreyi rahatsız etti. Bu sırada yoldan geçen bir mahalle sakini, "kornaya daha çok bas, hasta var" diyerek tepkisini gösterdi. Kamyonet sürücüsü ile kornaya uzun uzun basarak cevap verdi.

Kornayla cevap veren sürücü karşısında daha çok sinirlenen vatandaş, "Bas bas, herkes küfür ediyor. Ben de ediyorum" dedi. Bu sefer de sürücü hakaretler yağdırınca ikili arasında kavga çıktı. Araç içindeki sürücüye saldıran vatandaşı çevredeki insanlar ayırmaya çalıştı. Kamyonet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Yaşanan olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.