Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü: Sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılarda kar yağışının yurdun birçok kentinde etkili olacağını bildirmişti. Yapılan uyarıların ardından Erzincan, Tunceli ve Ardahan gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı doğu illerinin ardından batıya da gelmeye başladı.

BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bolu’da gece saatlerinde şehir merkezine yağmur yağdı. Şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Kar yağışının etkili olduğu Bürnük Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.