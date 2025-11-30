Yeni fobi yüklendi: Çevre dostu diye övülen cam pipet az kalsın öldürüyordu!

Sosyal medya platformu TikTok’ta fenomen olan Breezie O'Brien, en sevdiği yeniden kullanılabilir cam pipetle içeceğini yudumladığı sırada boğazından aşağı sert bir cismin kaydığını hissetti. Kontrol ettiğinde, pipetin ucundan kopan ve yaklaşık 1,5 santimetrelik keskin, tırtıklı bir cam parçasının midesine indiğini fark etti.

Daily Mail'in haberine göre, olayın hemen ardından kendini iyi hisseden ve durumu geçiştirmeye çalışan genç kadın, yaklaşık iki saat sonra kan kustu. Vakit kaybetmeden acil servise koşan O'Brien, hemşirelerin ilk başta endişelerini ciddiye almadığını iddia etse de asıl kabus o an başladı.

Doktorlar durumu fark edince alarm durumuna geçerek gastroenteroloji ekibinden acil CT taraması istedi. Görüntüler, hayati tehlike oluşturan cam parçasının yemek borusunu geçip mideye saplandığını ortaya koydu.

AMELİYAT MASASINDA ŞOK GELİŞME

Genç fenomen apar topar ameliyathaneye alındı ve acil operasyon için anestezi uygulandı. Ancak cerrahlar operasyona hazırlanırken şaşırtıcı bir durumla karşılaştı: Cam parçası mideden çıkmış ve bağırsak yoluna doğru ilerlemeye başlamıştı.

O noktada müdahale etmek imkansız hale geldiği için doktorlar riskli bir karın ameliyatı yerine daha güvenli bir yaklaşımı tercih etti. Doktorlar, O'Brien'a önümüzdeki iki gün boyunca kanama olup olmadığını gözlemlemesini ve dışkısını kontrol etmesini söyledi.

TikTok takipçilerine seslenen fenomen, "Yemek borumdan ve midemden geçtiği için muhtemelen sorun olmayacağını belirttiler" şeklinde konuştu.

“O RİSKE DEĞMEZ”

Son dakikada iptal edilen operasyonun ardından hastane yatağından paylaşım yapan O'Brien, "O riske değmez" diyerek takipçilerine cam pipet kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Daily Mail'e göre O'Brien, daha önce TikTok Shop üzerinden söz konusu ürünlerin tanıtımını yaptı ve satışlardan komisyon aldı. Yaşananların ardından bir daha asla pipet tanıtımı yapmayacağına dair söz verdi.