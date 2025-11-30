Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

Yeni fobi yüklendi: Çevre dostu diye övülen cam pipet az kalsın öldürüyordu!

TikTok fenomeni Breezie O'Brien, çevre dostu olarak bilinen cam pipetle içeceğini içerken korkunç bir kaza geçirdi. Sehven yuttuğu cam parçası nedeniyle hastanelik olan genç kadın takipçilerini uyardı.

30.11.2025
30.11.2025
Sosyal medya platformu ’ta fenomen olan Breezie O'Brien, en sevdiği yeniden kullanılabilir cam pipetle içeceğini yudumladığı sırada boğazından aşağı sert bir cismin kaydığını hissetti. Kontrol ettiğinde, pipetin ucundan kopan ve yaklaşık 1,5 santimetrelik keskin, tırtıklı bir cam parçasının midesine indiğini fark etti.

Daily Mail'in haberine göre, olayın hemen ardından kendini iyi hisseden ve durumu geçiştirmeye çalışan genç kadın, yaklaşık iki saat sonra kan kustu. Vakit kaybetmeden acil servise koşan O'Brien, hemşirelerin ilk başta endişelerini ciddiye almadığını iddia etse de asıl kabus o an başladı.

Doktorlar durumu fark edince alarm durumuna geçerek gastroenteroloji ekibinden acil CT taraması istedi. Görüntüler, hayati oluşturan cam parçasının yemek borusunu geçip mideye saplandığını ortaya koydu.

Yeni fobi yüklendi: Çevre dostu diye övülen cam pipet az kalsın öldürüyordu!

AMELİYAT MASASINDA ŞOK GELİŞME

Genç fenomen apar topar ameliyathaneye alındı ve acil operasyon için anestezi uygulandı. Ancak cerrahlar operasyona hazırlanırken şaşırtıcı bir durumla karşılaştı: Cam parçası mideden çıkmış ve bağırsak yoluna doğru ilerlemeye başlamıştı.

O noktada müdahale etmek imkansız hale geldiği için doktorlar riskli bir karın ameliyatı yerine daha güvenli bir yaklaşımı tercih etti. Doktorlar, O'Brien'a önümüzdeki iki gün boyunca kanama olup olmadığını gözlemlemesini ve dışkısını kontrol etmesini söyledi.

TikTok takipçilerine seslenen fenomen, "Yemek borumdan ve midemden geçtiği için muhtemelen sorun olmayacağını belirttiler" şeklinde konuştu.

Yeni fobi yüklendi: Çevre dostu diye övülen cam pipet az kalsın öldürüyordu!

“O RİSKE DEĞMEZ”

Son dakikada iptal edilen operasyonun ardından hastane yatağından paylaşım yapan O'Brien, "O riske değmez" diyerek takipçilerine cam pipet kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Daily Mail'e göre O'Brien, daha önce TikTok Shop üzerinden söz konusu ürünlerin tanıtımını yaptı ve satışlardan komisyon aldı. Yaşananların ardından bir daha asla pipet tanıtımı yapmayacağına dair söz verdi.

