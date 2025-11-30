İstanbul’da 7 ilçede elektrik kesintisi! 30 Kasım’da onlarca mahalleye elektrik verilmeyecek

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da 30 Kasım Pazar günü tam 7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre planlı kesintiler kapsamında günün belirli saatlerinde Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde onlarca mahalleye elektrik verilmeyecek. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
İstanbul’da Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde yaşayan milyonlarca kişi 30 Kasım Pazar günü elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. BEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri kimi mahallelerde kısa süreli olurken, kimi bölgelerde ise gün boyunca devam edecek.
İstanbullular uyarıldı. BEDAŞ resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada her ilçede hangi mahallenin 30 Kasım elektrik kesintisinden etkileneceğini belirtirken aynı zamanda elektrik kesintisinin sebebini ve tahmini ne kadar süreceğini de kamuoyu ile paylaştı. Buna göre belirtilen ilçelerde elektrik kesintisi sabah saat 09.00 itibariyle başlayacak. En geç ise saat 18.00’de sona erecek. İşte 30 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesinin tüm ayrıntıları…