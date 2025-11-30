Horlamayıp adeta kükreyenler bu haber tam sizlik! İşte horlamayı kökünden bitirecek olan doğal yöntemler

YANLIŞ UYKU POZİSYONU VE YASTIK SEÇİMİ

Horlamanın en yaygın ve en kolay çözülebilen nedeni, yanlış uyku pozisyonudur. Sırtüstü yattığınızda yerçekiminin etkisiyle diliniz ve yumuşak damağınız boğazınızın arkasına doğru kayar, bu da hava yolunu daraltarak o meşhur hırıltılı sese neden olur. Uzmanlar, horlamayı kesmek için en etkili yöntemin yan yatış pozisyonuna geçmek olduğunu vurgulamaktadır. Yan yatmak, hava yollarını doğal bir şekilde açık tutarak titreşimi engeller. Eğer uykunuzda istemsizce sırtüstü dönüyorsanız, pijamanızın sırt kısmına bir tenis topu dikmek gibi geleneksel ama etkili yöntemleri deneyebilirsiniz. Ayrıca başınızı vücudunuzdan biraz daha yukarıda tutacak şekilde yastık yüksekliğini ayarlamak da solunum yollarının açılmasına yardımcı olur. Ancak yastığın çok yüksek olup boynunuzu bükmemesine dikkat etmelisiniz; amaç, soluk borusunu düz bir hat üzerinde tutmaktır.