Türk Dünyası'nda yeni dönem: "8 Devlet Tek Millet" ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı!

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği (ASİAD) tarafından organize edilen "Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Töreni" İstanbul'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk dünyasındaki kritik gelişmelere ve Türkiye'nin diplomatik rolüne dikkat çekti.

KKTC, TÜRK DÜNYASININ AKDENİZ'DEKİ KALESİDİR

Türkiye'nin dünya çapında barışı tesis etme misyonuyla hareket ettiğini belirten Zorlu, yakın geçmişte atılan adımlarla büyük Türk dünyasını bir araya getiren yegane temel unsurun Türkiye olduğunu kaydetti. Zorlu, KKTC’nin de TDT’ye gözlemci üye olarak dahil edilmesiyle artık "8 Devlet Tek Millet" şiarıyla yaklaşık 300 milyon nüfusun bir arada olduğunu dile getirdi.

DIŞ TİCARET HACMİ 1,8 MİLYARDAN 26 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Ortak geleceğin inşası için ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, önemli ekonomik verileri paylaştı:

Türkiye'nin Türk devletleriyle dış ticaret hacmi 2002 yılında 1,8 milyar dolardan bugün 26 milyar dolara ulaşmıştır.

Türk devletlerinin toplam dış ticaretleri ise 1,2 trilyon dolar seviyesindedir.

Özbekistan’da 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nün kabul edildiğini de duyuran Zorlu, Azerbaycan’dan Nahçıvan’a uzanan kesintisiz ulaşımın (Zengezur Koridoru) son aşamalarına gelindiğini belirtti.

Törende, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise KKTC'nin, özgürlük mücadelesinin simgesi ve "Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi" olduğunu söyledi.