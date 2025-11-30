Trump'tan göçmenlik yasası paylaşımı! "Yabancı girişini askıya alma yetkisine sahibim"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkanlık yetkilerine dikkat çekti. Trump, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) bölümünü yayımlayarak, gerekli gördüğü takdirde herhangi bir yabancının veya grubun ülkeye girişine yönelik sınırlama getirme yetkisine sahip olduğunu belirtti.

ZARAR VERECEĞİ TESPİT EDİLİRSE YASAK GETİRİLEBİLİR

Trump'ın paylaştığı yasa maddesinin içeriğinde, "Başkan, herhangi bir yabancının veya yabancı sınıfın ABD'ye girmesinin ülke çıkarlarına zarar vereceğini tespit ettiği takdirde, bir bildiriyle ve gerekli göreceği bir süre boyunca, tüm yabancıların veya herhangi bir yabancı sınıfının ülkeye girişini askıya alabilir veya kısıtlama getirebilir," ifadeleri yer alıyor.

Trump'ın bu yetkiyi vurgulaması, başkent Washington'da Afganistan uyruklu bir şüphelinin iki Ulusal Muhafız askerini vurmasından sadece günler sonrasına denk geldi.

GÖÇMEN NÜFUS ORANINI VURGULADI

Başkan Trump, yasa paylaşımının hemen öncesinde ise ABD’de yaşayan yabancı ülke doğumlu nüfusun oranının tarihteki en yüksek seviyede olduğunu gösteren bir grafiği sayfasına taşımıştı. Paylaşılan grafikte, yaklaşık 343 milyonluk ülke nüfusunun 53,3 milyonunu (her 6 kişiden biri) yabancı ülke doğumluların teşkil ettiği bilgisi yer almıştı.