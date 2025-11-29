Trump, Biden yönetimi kararlarını bir bir kaldırıyor: Bazı kararnameler iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimine dair kararları bir bir ortadan kaldırıyor. Kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan açıklama yapan Trump, eski Başkan Biden tarafından imzalanan belgeler hakkındaki kararını duyurdu.

BAZI KARARNAMELER İPTAL

Biden tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza yöntemiyle yapıldığını savunan Trump, Biden'ın doğrudan imzalamadığı başkanlık kararnamelerinin ve diğer belgelerin iptal edildiğini duyurdu.

Belgelerin imza sürecinde Biden'ın yer almadığına işaret eden Trump, bu belgelerin artık hiçbir "hukuki geçerliliği olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

'OTOMATİK İMZA' İDDİALARI

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının otomatik imza yöntemiyle imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump 25 Eylül'de, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora, selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırmıştı.