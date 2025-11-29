Trump'ı çileden çıkaran soru: Defalarca aynı hakareti savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki saldırının ardından Afganistan vatandaşları için alınan kararlara dair açıklamalarda bulundu. Trump, ülkedeki Afgan uyruklu vatandaşların Joe Bıden yönetimi sırasında kontrolsüzce ülkeye sokulmasını eleştirirken gelen bir soruya ise çok sinirlendi.

Gazetecinin ''Neden Biden yönetimini suçluyorsunuz?'' sorusu üzerine hakaretler savurmaya başladı. Trump, “Çünkü onu içeri aldılar. Çünkü bu kişiler, burada olmaması gereken binlerce kişiyle birlikte uçakla ülkeye girdiler. Sen aptal mısın? Aptal bir insan mısın? Aptalca sorular soruyorsun, çünkü aptal bir insansın.” dedi.