EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kötü haberi açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
EYT ve kademeli emeklilik beklentisi olan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Özgür Erdursun, Youtube üzerinden yaptığı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT kapsamında emekli olamayan vatandaşlar ve kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlar için çok kritik bilgilendirme yaptı.
Erdursun, EYT düzenlemesine rağmen milyonlarca kişinin hâlâ emekli olamadığını belirterek sürecin beklenildiği kadar hızlı ilerlemediğini söyledi.
Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların önemli bir kısmının emekli olduğunu ancak büyük bir grubun hâlâ süreçte takılı kaldığını ifade ederek "Türkiye’de 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kişilerden EYT kapsamında 2,5 milyon kişi emekli oldu. Geriye yaklaşık 2 milyon kişi kaldı. Bu kişiler hâlâ süreçte takılıp kalmış durumda" dedi.
Bu kişilerin büyük bölümünün prim gün sayısını tamamlayamadığını söyleyen Erdursun, EYT’li olmasına rağmen emekli olamayan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirterek "Bu 2 milyon kişinin çoğu artık günlerini tamamlayamıyor, prim günleri çok eksik. Çoğu EYT’li ama erkekler 58, kadınlar 60 yaşını bekliyor. Yani EYT’li olan herkes EYT’den yararlanamıyor" ifadesini kullandı.
Erdursun, özellikle prim gün sayısı düşük olan vatandaşların 3600 gün üzerinden emekliliği beklemek zorunda kaldığını söyleyerek "EYT’li olup 3600 günle emekliliği bekleyen çok kişi var. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş gibi görünen fakat prim gün sayısı az olduğu için 3600 günü tamamlayıp 58–60 yaşı beklemek zorunda kalan çok kişi var" dedi.
İlk etapta emekli olanların şartları tamam olan kişiler olduğunu belirten Erdursun, bundan sonraki sürecin daha zor olacağını dile getirerek "İlk 2,5 milyon kişi şartlarını tamamlamış ve hemen emekli olabilecek durumdaydı. Ama geriye kalanlar aslında işi daha zor olanlar" dedi.
Erdursun "Şirket ortaklığı olanlar var. Kendi şirketinde sigortalı olmuş kişiler var. Bir dönem sahte sigortalılık yapılmış ve günleri iptal edilmiş olanlar var" diyerek geçmişteki sigorta sorunlarının önemli olduğundan bahsetti.
Bazı kişilerin Bağ-Kur primlerini ödemediğini, bazılarının ise günlerinin iptal edildiğini belirten Erdursun, "Yani EYT’li gibi gözüküyor ama aslında oldukça karmaşık bir durumda. Günlerini tamamlayamıyor, nasıl tamamlayacağını bilmiyor"
Erdursun, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise kademeli emeklilik beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ancak bu konuda kısa vadede bir düzenleme beklemediğini vurgulayarak "9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar var. Onlar da kademeli emeklilik bekleyenler. Ama ben kademeli emekliliğin kısa vadede çıkacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Erdursun, önerilen yaş sınırlarının uygulanabilirliği konusunda "Bana göre 43 yaşında emeklilik çok gerçekçi görünmüyor. Yapılabilir şeylerin söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynakların nasıl bulunacağını da halka anlatmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
Türkiye’de birçok vatandaşın umutla gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Erdursun, “Seçim dönemi geldiğinde herkes ne yapacak, nasıl yapacak, o zaman daha net göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.