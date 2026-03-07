EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun kötü haberi açıkladı

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER

Erdursun, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise kademeli emeklilik beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ancak bu konuda kısa vadede bir düzenleme beklemediğini vurgulayarak "9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar var. Onlar da kademeli emeklilik bekleyenler. Ama ben kademeli emekliliğin kısa vadede çıkacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.