Bu kadar talihsizlik olmaz! Aldığı otomobil evine götüremeden hurdaya çıktı

İsmi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş İstanbul'da aldığı otomobili ile Afyonkarahisar'a için yola çıktı. Seyir halindeyken, henüz 5 saat önce alınan otomobilden, Yaylabağı beldesine geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve yaklaşık yarım saat sonra araçtaki yangını söndürdü. Araç yangın nedeniyle hurdaya dönerken yangın esnasında amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerdeki konuşmalar ise duyanları üzdü.