7 Mart Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

7 Mart 2026 reyting sonuçları hafta sonunda pek çok kişinin takibinde yer alıyor. Dün akşam televizyonlarda Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümlerle seyirci karşısına çıkarken, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışma ve eğlence programları da izleyiciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı...
7 Mart Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de ise Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Milyonları ekran başına kilitleyen heyecan dolu bölümlerin sona ermesinin ardından Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında reyting sonuçları araştırılmaya başlandı...
Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin 20. Bölümü, TRT1’de Gönül Dağı dizisinin 208. Bölümü, Now’de ise Sahtekarlar dizisinin 21. Bölümü ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Star TV’de yabancı sinema filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş ATV’de ise yerli sinema filmi Zorla Güvenlik izleyici karşısına çıktı. Arıca dün akşam Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümleriyle seyirciye eğlenceli anlar yaşattı.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 7 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.