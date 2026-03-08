7 Mart Cumartesi reyting sonuçları 2026: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Sahtekarlar...Dün en çok ne izlendi?

7 Mart 2026 reyting sonuçları hafta sonunda pek çok kişinin takibinde yer alıyor. Dün akşam televizyonlarda Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekarlar dizileri yeni bölümlerle seyirci karşısına çıkarken, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışma ve eğlence programları da izleyiciyle buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı...