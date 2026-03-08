Altından kaçan ikinci el otomobile koşuyor! Kritik 800 bin TL detayı

GALERİLERDE BAYRAM VE YAZ HAREKETLİLİĞİ

Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.