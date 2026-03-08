Altından kaçan ikinci el otomobile koşuyor! Kritik 800 bin TL detayı

Menü Kapat
Mart 08, 2026 09:47
Savaş sonrası beklenen sıçrama gelmeyince altın yatırımcısı kâr satışına yöneldi. Bayram öncesi bozdurulan altınlar ikinci el otomobil piyasasına kaydı.

İşte hareketlenen ikinci el otomobil piyasasından son rakamlar ve yatırımcıları ilgilendiren kritik detaylar...

altın otomobil

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve sıcak çatışma haberleri küresel piyasalarda temkinli bir hava estirirken, Türkiye’de yatırımcının yön arayışı dikkat çekiyor. Savaşın ilk günlerinde altının hızla yükselmesi beklenirken, ons ve gram altında artış sınırlı kaldı. Uzmanlar, bunun nedeni yeni alımların az, mevcut yatırımcıların kâr satışına yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

ikinci el otomotiv

SATIŞ TARAFINDA HAREKETLİLİK VAR 

Bayram öncesi dönemde elindeki altını bozduran bazı yatırımcılar rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirirken, bazıları ise dolara yöneldi. Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin hareketlilik görülüyor. Gram altındaki yükseliş ılımlı kalırken, küresel piyasalarda ons altın güvenli liman talebiyle destek buluyor.

GALERİLERDE BAYRAM VE YAZ HAREKETLİLİĞİ 

Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

KRTİK 800 BİN TL DETAYI 

İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi: Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. 

FİYATLARDA HENÜZ ARTIŞ YOK 

Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir. Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten ise talepteki değişime dikkat çekti. 

Taşöğüten, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirterek “Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı” dedi.

