Fabrikadaki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasaları böyle açmışlar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan bir fabrikada 7 Şubat gecesi kasaların soyulduğu hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken yüzleri maskeli 5 şüphelinin fabrikanın tel örgülerini keserek içeri girdiği, ardından yangın merdiveninden çatıya çıkarak idari binaya ulaştığı görüldü. Şüphelilerin burada bulunan iki kasayı keserek içindeki para, altın ve dövizleri alıp olay yerinden kaçtıkları anlar kameralara yansıdı. Öte yandan 8 şüpheli, ekiplerin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği operasyonlarda yakalandı.