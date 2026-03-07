2 motosikletlinin kafa kafaya çarpıştığı anlar kamerada! Yola böyle savruldular

Afyonkarahisar'ın Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen kazanın görüntüleri şaşkına çevirdi. 4 Mart'ta yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kazada, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi savrulup yola düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına önce çevrede bulunanlar yetişirken, ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.