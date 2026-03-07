İran'ın Mehrabad Havalimanı'na saldırı: Alevler kilometrelerce öteden görüldü

İran'ın başkenti Tahran'da bu defa Mehrabad Uluslararası Havalimanı hedef alındı. Ağır bombardımanın etkisi görüntülere yansıdı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan bile fark edilmesi dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından havalimanına saldırı düzenlendi.