Otomobilin 2 kadına çarptığı kaza kameraya yansıdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde saat 16.30 sıralarında karşıdan karşıya geçen Aysel T. ve yanındaki kadına, hızlı gittiği ileri sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savrulurken Aysel T.'nin ağır yaralandığı, diğer kadının ise kazayı hafif yaralı atlattığı öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadınların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, kazayı gören vatandaşların ise yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı.