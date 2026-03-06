Kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Yalova’nın Çınarcık ilçesinden gelen minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmeye çalışırken talihsiz bir kaza yaşandı. Işıklarda bekleyen O.S. (35) idaresindeki kamyonunun önüne giren ve sürücünün kör noktasında kalan yaşlı adam aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Hasan Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirtdi. Ünal’ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.