ABD, İran’a ait İHA gemisini bombalayarak batırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisini bombaladı. Saldırının görüntülerini yayınlayan CENTCOM, vurulan geminin İkinci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğunu belirtti. Açıklamada, “Gemi şu anda alevler içinde. ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor.” denildi.