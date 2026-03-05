Drift atarken dükkana çarptı! Kaza anı kameralara yansıdı

Kategoriler
İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobil sürücüsü yolda drift yaparak ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kapalı durumdaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazanın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan sürücü, çarpmanın etkisiyle plakasını düşürdüğünü fark ettikten sonra kaza yaptığı yere geri döndü. Yaşanan o anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.